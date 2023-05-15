Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну Фото: Иван ВИСЛОВ

Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких российских авиакомпаний с просьбой разрешить полеты в страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Сообщаем вам, что на сегодняшний день Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», - проинформировали в агентстве.

В ведомстве отметили, что каждое заявление будет детально изучено, к полетам в Грузию будут допущены только те российские авиакомпании, в отношении которых не введены международные санкции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Тогда же российский лидер снял запрет для авиакомпаний из РФ на полеты в Грузию.

Позже власти республики заявили, что, если авиасообщение с Россией будет восстановлено, то в Грузию смогут летать те авиакомпании из РФ, которые не попали под санкции.