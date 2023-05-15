Forbes: Россия нанесла тяжелое поражение артиллерии и технике НАТО на Украине Фото: Александр КОЦ

Российские войска эффективно и активно уничтожают технику, особенно артиллерию, которую поставляют Киеву страны НАТО. По разным оценкам уничтожено уже от 18 до 21 % всех гаубиц, которые получили ВСУ от западных партнёров. Об этом сообщил автор издания Forbes Крейг Хупер.

«Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», - пишет Хупер в своей статье.

По данным автора, российские войска целенаправленно выводят из строя западную технику, и делают это очень эффективно. Особенно страдают британские самоходные гаубицы AHS Krab и американские M109. Из 180 переданных ВСУ таких самоходок 36 уже не функционируют.

Напомним, что Минобороны России также ежедневно отчитывается о ситуации в зоне спецоперации, сообщая об уничтоженных западных гаубицах, а также танках и бронемашинах, которые в больших количествах прибыли от стран НАТО на Украину.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в апреле 2023 года российские военные отчитались об уничтожении почти половины западных гаубиц «Ланцетами».

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