В Липецкой области пройдет фестиваль «Сиреневый рай»

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Праздник состоится на территории красивейшего дендропарка, где сейчас цветут почти сто сортов сирени. Для посетителей с детьми организаторы обустроят специальную площадку, где пройдут театрализованные представления и будут работать аниматоры. Любители лирической поэзии и музыки послушают стихи современных поэтов и насладятся завораживающей музыкой ханга и скрипки. Гости фестиваля также увидят выступления творческих коллективов, дефиле «Сиреневая мода», смогут принять участие в тематических конкурсах и мастер-классы по арт-терапии, росписи на одежде и йоге. Помимо этого, можно будет освоить технику живописи, бисероплетения, каллиграфии, научиться делать тряпичные куклы и плести корзины. А если интересно узнать историю создания уникальных сортов липецкой сирени – добро пожаловать на специальную экскурсию.

Сторонники экологического питания смогут приобрести на местной ярмарке свежие фермерские продукты. А садоводы получат полезные советы по уходу за деревьями от первоклассных специалистов и смогут приобрести уникальные саженцы декоративных растений и сортовой сирени.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поддержал акцию.

«Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции», - отметил Артамонов.

ИНТЕРЕСНО

Дендропарк «Мещёрка» расположился на месте старинного парка, который был заложен в начале XX века профессором Дмитрием Арцыбашевым. На протяжении столетия целые поколения ученых трудятся здесь над выведением и выращиванием ценных видов деревьев и кустарников. Здесь сберегается уникальный отечественный генофонд элитных декоративных культур, который насчитывает свыше двух тысяч видов, форм, сортов и разновидностей деревьев и кустарников дендрофлоры. Кстати, голубые ели, растущие у Кремлевской стены на Красной площади в Москве, тоже были выпестованы в Становлянском районе.

ВАЖНО

На площади 542 гектара в Мещерке собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Одних сортов сирени здесь выращивают около 100.