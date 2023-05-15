Губернатор Амурской области Василий Орлов представил мастер-планы Благовещенска, Белогорска и Свободного

Губернатор Василий Орлов представил мастер-планы трех амурских городов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову мастер-планы трех амурских городов - Благовещенска, Белогорска и Свободного. Мастер-план еще одного города – столицы БАМа Тынды ранее одобрил президент Владимир Путин.

«Мастер-план – это определение судьбы города. По каждому городу определено несколько вариантов развития – базовый, интенсивный и супер-вариант. Определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. По каждому городу есть понятная задача и перспективы. После того, как эти мастер-планы будут представлены Президенту России и утверждены им, мы приступим к их реализации», - рассказал Василий Орлов.

В ходе рабочего визита Максим Орешкин и Алексей Чекунков осмотрели объекты, которые планируют модернизировать в городах Приамурья. По проекту, Белогорск станет промышленно-логистическим центром с развитой сервисной экономикой. В городе проведут реновацию микрорайонов, реконструируют центр и прибрежную территорию. Драйверами развития Свободного станет ТОР с двумя основными резидентами – Амурским газохимическим комплексом и Амурским газоперерабатывающим заводом. Они обеспечат жителей новыми рабочими местами с достойной зарплатой. Кроме того, в городе построят новые социальные объекты.

В мастер-плане Благовещенска отражено его географическое преимущество - близость к Китаю. К 2030 году областной центр превратится в экспортно-импортный хаб, станет туристическим и образовательным центром с развитой инфраструктурой.

По словам Максима Орешкина, Приамурье является одним регионов, который больше других выиграет благодаря президентской программе по модернизации дальневосточных городов.

«Четыре амурских города вошли в программу. Один город уже был рассмотрен – это Тында. В рамках визита мы его посетили. Судьбоносные решения, такие как газификация Тынды, уже приняты. Они будут серьезно менять качество жизни в этом городе. Три остальных города – это Благовещенск, Белогорск и Свободный. Мастер-планы этих городов в хорошей степени проработки», - отметил Максим Орешкин.