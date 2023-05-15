Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике российского ВВП на 2023 год Фото: Мария ЛЕНЦ

Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела прогноз по динамике российской экономики в текущем году. Согласно ее данным, показатель внутреннего валового продукта (ВВП) РФ по итогам 2023 года сократится на 0,9%, тогда как в предыдущем докладе ЕК сообщала о спаде в 3,2%.

Еврокомиссия улучшила прогноз и на 2024 год. Так, по данным ее экспертов, ВВП России в 2024 году вырастет на 1,3%. В предыдущем докладе ЕК говорилось об увеличении этого показателя на 0,9%.

В ЕК полагают, что большую часть негативных изменений в экономике РФ будет компенсирована за счет действующих бюджетных стимулов, а инвестиции из федерального бюджета продолжат поддерживать модернизацию внутренней производственной инфраструктуры.

Напомним, прогнозы по росту экономики России ранее пересмотрели Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Так, по данным МВФ, ВВП России по итогам текущего года увеличится на 0,7%, тогда как ранее фонд прогнозировал рост этого показателя на 0,3%. По данным Всемирного банка, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,2%, а не на 3,3%, как ожидалось изначально.

В свою очередь, Банк России недавно описал сценарий восстановления экономики страны в ближайшие два года. По данным ЦБ РФ, низкий уровень безработицы и высокий уровень активности потребителей и инвесторов, позволяют улучшить прогноз темпа прироста российского ВВП в 2023 году до 0,5-2,0%.

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