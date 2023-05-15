Немецкий журналист Вебер осудил Зеленского за высказывание об условиях мира на Украине Фото: REUTERS

Заявление украинского президента во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем о готовности Киева к миру только на своих условиях осудил журналист из Германии Иоахим Вебер. Об этом сообщает газета Focus.

"Меня выводит из себя позиция Зеленского, по которой люди открыты для мирных инициатив только в случае, если она исходит от Украины. Любая инициатива по решению конфликта должна быть соотнесена с реальностью", - заявил Вебер.

Журналист также добавил, что сообщество стран Запада не может делать вид, что их не касается - как долго продлится конфликт и чем он закончится.

"Мы должны думать о политических механизмах окончания конфликта. Здесь посредники не из числа стран Запада могут быть полезными", - заключил автор.

Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о неприемлемости достижения мира на условиях России недопустимы.

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