Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 мая 2023 9:51

Немецкий журналист Вебер осудил Зеленского за высказывание об условиях мира на Украине

По мнению журналиста, любые инициативы должны быть реальными
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Немецкий журналист Вебер осудил Зеленского за высказывание об условиях мира на Украине

Немецкий журналист Вебер осудил Зеленского за высказывание об условиях мира на Украине

Фото: REUTERS

Заявление украинского президента во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем о готовности Киева к миру только на своих условиях осудил журналист из Германии Иоахим Вебер. Об этом сообщает газета Focus.

"Меня выводит из себя позиция Зеленского, по которой люди открыты для мирных инициатив только в случае, если она исходит от Украины. Любая инициатива по решению конфликта должна быть соотнесена с реальностью", - заявил Вебер.

Журналист также добавил, что сообщество стран Запада не может делать вид, что их не касается - как долго продлится конфликт и чем он закончится.

"Мы должны думать о политических механизмах окончания конфликта. Здесь посредники не из числа стран Запада могут быть полезными", - заключил автор.

Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о неприемлемости достижения мира на условиях России недопустимы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)