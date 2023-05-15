Песков: военная помощь Британии создаст еще большие сложности для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 15 мая, прокомментировал заявление британских властей о выделении дополнительной военной помощи Украине.

"Военная помощь Лондона Киеву не окажет принципиального воздействия на ход спецоперации. При этом, она создаст дополнительные сложности Украине", - заявил Песков.

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