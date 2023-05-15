Больше половины россиян пробовали медицинский туризм
Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Больше половины россиян отправлялись в медицинские туры. Такой опыт есть у 62% респондентов.
Большинство уверены, что во врем такой поездки можно пройти качественные обследования (35%), а еще 30% ждут быстрый результат от подобных поездок. 19% называют такие туры трендом, а 16% выбирают оздоровительные туры для экономии времени.
Какие медтуры самые востребованные:
Программы СПА и похудения - 27%,
Профилактика болезней – 24%,
Поддержка здоровья – 15%,
Пластическая хирургия и косметология – 13%,
Стоматология – 11%.
Активнее всего покупают путевки на Черноморское побережье, Кавминводы и в Москву.
Сколько готовы доплачивать за медуслуги в турах:
50 тыс.рублей – 41% респондентов,
30 тыс.руб - 27% респондентов,
100 тыс.руб - 23% респондентов,
не ограничивают сумму – 9%.
Таковы результаты опроса приводит «Газета.Ru». Исследование было проведено AZIMUT Hotels среди клиентов.
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