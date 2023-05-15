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НовостиВ мире15 мая 2023 9:54

СБУ заподозрила украинского олигарха Фирташа в махинациях на 500 млн долларов

У Фирташа и восьми топ-менеджеров его компаний проходят обыски
Сергей КУДРИН
СБУ заподозрила украинского олигарха Фирташа в махинациях на 500 млн долларов

СБУ заподозрила украинского олигарха Фирташа в махинациях на 500 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает украинского олигарха Дмитрия Фирташа в махинациях с топливом. Ущерб государству от вменяемых Фирташу действий оценивается в 18 млрд гривен (более 480 млн долларов). Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

«СБУ и БЭБ сегодня вручают уведомления о подозрении Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. Утром проходят обыски у руководителей фирм олигарха и облгазов», - говорится в сообщении издания.

Согласно предварительным данным, СБУ разоблачила мошенническую схему, по которой подконтрольные Фирташу компании перекупали друг у друга топливо, получая только 30 % от его объёмов. Искусственно созданный дефицит покрывался государственным газом, а деньги переходили непосредственно на счета Фирташа.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в 2019 году имущество Фирташа на Кипре было арестовано местными властями, по иску российского банка ВТБ, которому предприятия олигарха задолжали более 2,5 млрд рублей.

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