Власти России расширят возможности получения льготных кредитов для IT-компаний

Михаил Мишустин рассказал о расширении возможностей получения льготных кредитов для IT-компаний Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти России расширяют возможности получения льготных займов для компаний, которые занимаются разработкой отечественного софта. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин рассказал о расширении для компаний, занимающихся разработкой российского софта, возможностей получения льготных кредитов на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», - говорится в сообщении кабмина.

Как пояснили в правительстве, теперь на эту меру поддержки могут рассчитывать аккредитованные компании, которые не пользовались предусмотренными для IT-бизнеса налоговыми преференциями и правом на пониженные страховые взносы. Ранее такое условие было обязательным для получения поддержки.

В кабмине рассказали, что средства, полученные в рамках льготных займов, предприятия смогут направить на текущую деятельность, новые проекты, а также на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов.

Благодаря расширению мер поддержки для IT-бизнеса еще больше компаний смогут выпускать на российский рынок современные продукты, отметили в правительстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, весной прошлого года был принят ряд мер, направленных на существенную поддержку IT-компаний в России в условиях западных санкций. Так, для работников предприятий отрасли предусмотрена отсрочка от армии и возможность оформить льготную ипотеку. Кроме того, все IT-компании на три года были освобождены от налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Также отмечалось, что займы предприятиям отрасли будут выдавать по ставке не выше 3%.