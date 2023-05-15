Песков: Никаких официальных данных о болезни Лукашенко из Минска не поступало Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, якобы, болен. По словам Пескова, ориентироваться в таких важных вопросах следует только на официальную информацию из Минска, а таковой не поступало.

«Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», - говорит Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина, общаясь с журналистами на тему догадок о самочувствии Лукашенко, ещё раз подчеркнул, что опираться можно только на официальные данные, призвав не доверять непроверенным слухам.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лукашенко прилетел в Москву 8 мая 2023 года с рабочим визитом, и принял участие в параде Победы на Красной площади на следующий день, 9 мая.