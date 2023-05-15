Комитет Госдумы России одобрил поправки о проведении выборов в период военного положения

Изменения были одобрены в рамках подготовки ко второму чтению проекта закона о праве новых субъектов России устанавливать особенности проведения выборов. Фото: Shutterstock

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству в понедельник, 15 мая, рекомендовал принять поправки в федеральный закон о военном положении. Изменения были одобрены в рамках подготовки ко второму чтению проекта закона о праве новых субъектов России устанавливать особенности проведения выборов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального парламента, депутаты поддержали соответствующие поправки в статью закона об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. Согласно этой статье, в настоящее время в России можно проводить выборы в регионах, где действует режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В случае принятия поправок, к этому списку добавится формулировка «военное положение».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуму поступили поправки, которые предполагают проведение выборов в новых регионах России. Как пояснял спикер профильного комитета федерального парламента Павел Крашенинников, референдумы и выборы в органы государственной власти не проводятся на территориях, где действует военное положение. В то же время в новых субъектах РФ запланировано проведение выборов осенью 2023 года. Поэтому, по словам депутата, необходимо принять соответствующие изменения, которые позволят нивелировать данное противоречие.

Напомним, в конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Позже российский лидер объявил о введении военного положения в этих регионах с 19 октября 2022 года.

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