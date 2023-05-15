Экс-генерал Британии Ширрефф: Украине понадобится серия контрнаступлений для «успешного результата» Фото: REUTERS

Одной попытки контрнаступления Украине вряд-ли хватит, чтобы добиться всех заявленных Киевом целей. На это понадобится целая серия подобных военных авантюр, которая может занять годы. Об этом заявил бывший британский генерал Ричард Ширрефф, который три года командовал войсками НАТО в Европе, беседуя с изданием Sky News.

«Я считаю, что Украина, вероятно, не добьется необходимых успехов при первом же контрнаступлении. Вполне вероятно, что нужно будет прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям, на которые уйдут месяцы и даже годы», - заявил Ширрефф.

Он указал на то, что страны Запада «недостаточно» снабжают Киев оружием, и тех ресурсов, которые есть у ВСУ, не хватит для достижения каких-либо результатов. Ширрефф уверен, что и Украине, и НАТО необходимо выделять гигантские ресурсы на каждую дальнейшую попытку контрнаступления, чтобы добиться поставленных задач.

Ранее KP.RU сообщил последние новости о контрнаступлении ВСУ, неспешность и невнятность которого уже вызывают сильное раздражение среди западных лидеров.

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