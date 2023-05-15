Москалькова рассказала Путину о работе с обращениями по спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 15 мая, президент России Владимир Путин заслушал ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В частности, омбудсмен рассказала, какая работа ведется с обращениями, связанными со специальной военной операцией.

Москалькова сообщила, что в аппарат в 2022 году поступило 79 тысяч обращений на эту тему, еще 16 тысяч пришло уже в этом году.

«Мы постарались полностью перестроить работу аппарата, с тем чтобы можно было реагировать на экстренные обращения к нам, связанные со специальной военной операцией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным», - пояснила омбудсмен.

Так, по ее словам, была создана круглосуточная горячая линия, а также интернет-приемная по вопросам, связанным с СВО. Москалькова подчеркнула, что сотрудники аппарата уполномоченного сразу же после поступления обращения связываются с заявителем и дают ему обратную связь по тому, что делается властями для решения проблемы.

«Это для людей очень важно – что они не просто направили обращение, а что по нему принимаются конкретные меры», - объяснила омбудсмен.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на конец недели заседания Совета безопасности на понедельник, 15 мая. Тогда же сообщалось, что одним из ключевых выступлений на нем станет доклад уполномоченного по правам человека о проделанной в 2022 году работе.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что парламентской координационной рабочей группой по вопросам специальной военной операции рассмотрено свыше 22 тысяч обращений от военнослужащих и членов их семей.