В Минтруде предлагают считать многодетными семьями те, где воспитываются от трех и более детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве труда РФ предложили считать многодетными семьями те, где есть не меньше трех несовершеннолетних детей. Об этом заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова в Госдуме.

"Мы считаем, что сейчас действительно необходимо определить единый подход к установлению статуса и гарантий многодетным семьям. Будет правильно, если появится определение, что многодетная семья - это та, где воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. В их числе должны входить и те, кто находится под опекой", - заявила Семенова, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам замдиректора департамента, правильным было бы решение дать субъектам России право расширять категории семей, относящихся к многодетным.

Сейчас во многих регионах законы определяют многодетные семьи по-разному. Где-то многодетной считается семья с тремя детьми, где-то - с пятью. На данный момент работа над единым статусом многодетных семей уже ведется на федеральном уровне.

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