Украина может лишиться поддержки со стороны Запада в случае провала контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава генштаба ВС Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что Киев рискует потерять поддержку со стороны западных союзников в случае провала обещанного контрнаступления.

“Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время”, – рассказал военный в интервью радио Times. В противном случае, по его словам, конфликт может затянуться, и "вероятно, поддержка Запада ослабнет".

Напомним, из недавней утечки секретных документов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси считает, что западные союзники Киева отдают Зеленскому не более шести месяцев на достижение “приемлемых” успехов в зоне спецоперации. По его словам, союзники Украины устали от длительного конфликта, а продолжение военной помощи угрожает политическими и экономическими последствиями для их стран.

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