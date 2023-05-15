Вузам России рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже Фото: Оксана ЗУЙКО

Министерство образования науки РФ и Роспотребнадзор страны направили в университеты рекомендации по профилактике кори. Согласно документам, вузам не следует допускать к занятиям студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже.

«Университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже», - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Отмечается, что преподавателям при ухудшении самочувствия также рекомендовано взять больничный. Кроме того, российским вузам следует рассмотреть возможность введения «удаленки», если будет выявлено более двух случаев заболевания корью.

Ведомства также запретили допускать к участию в массовых мероприятиях и практических занятиях абитуриентов и сотрудников университетов, не болевших корью или не привитых от нее.

Как писал сайт KP.RU, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации с корью в России. Однако тогда она поясняла, что локальные очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер вводить не планируется.

О том, что корь вернулась в Россию стало известно 13 апреля этого года. Новые случаи заболевания были зарегистрированы в Башкирии и Дагестане, в Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве.