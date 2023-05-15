Посольство РФ выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Болгарии выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Бургасе, Софии и ее окрестнотях.

«Хотели бы обратить внимание, что два из трех монументов установлены на костях людей, которые прошли несколько тысяч километров, сражаясь с общим для всего человечества врагом – нацизмом, и отдали свои жизни за то, чтобы не только свой, но и чужой народ был освобожден», – сказано в сообщении дипмиссии.

Диппредставительство призвало власти Болгарии принять меры по пресечению осквернений воинских захоронений и привлечению вандалов к ответственности. Уточняется, что с 12 по 14 мая были осквернены памятник советскому воину-освободителю в Бургасе, захоронение погибших советских военнослужащих в городе Банкя и братская могила в Софии.

Напомним, ранее посольство РФ в Австрии заявило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в городе Эбензее. В дипмиссии произошедшее назвали «подлым преступлением», подчеркнув, что особо циничным является то, что совершено оно было в День Победы в Великой Отечественной Войне.