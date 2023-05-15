Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 мая 2023 12:46

Посольство РФ выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Болгарии

Диппредставительство призвало болгарские власти принять меры по пресечению подобных инцидентов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство РФ выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Болгарии

Посольство РФ выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Болгарии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Болгарии выразило озабоченность осквернением мемориалов советских военнослужащих в Бургасе, Софии и ее окрестнотях.

«Хотели бы обратить внимание, что два из трех монументов установлены на костях людей, которые прошли несколько тысяч километров, сражаясь с общим для всего человечества врагом – нацизмом, и отдали свои жизни за то, чтобы не только свой, но и чужой народ был освобожден», – сказано в сообщении дипмиссии.

Диппредставительство призвало власти Болгарии принять меры по пресечению осквернений воинских захоронений и привлечению вандалов к ответственности. Уточняется, что с 12 по 14 мая были осквернены памятник советскому воину-освободителю в Бургасе, захоронение погибших советских военнослужащих в городе Банкя и братская могила в Софии.

Напомним, ранее посольство РФ в Австрии заявило, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение в городе Эбензее. В дипмиссии произошедшее назвали «подлым преступлением», подчеркнув, что особо циничным является то, что совершено оно было в День Победы в Великой Отечественной Войне.