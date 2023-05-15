Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаева Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, скончавшегося в субботу, 13 мая.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком», – приводится текст телеграммы президента РФ на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, ушедший из жизни журналист искренне радел за дело, полностью отдавая себя своему ремеслу. Он был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, заявил Путин.

Как писал сайт KP.RU, Сагалев умер в возрасте 76 лет. Напомним. в 1975 году Эдуард Михайлович окончил Академию общественных наук и стал заместителем главного редактора в молодежной редакции телевидения, а через пять лет встал на должность главного редактора на радиостанции «Юность». Сагалаев был награжден орденами Дружбы (1996 год), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней 2006 и 2011 годы).