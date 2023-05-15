Грузия разрешила российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая 2023

Грузинские власти выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику Фото: Иван ВИСЛОВ

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику со среды, 17 мая, сообщил глава Агентства гражданской авиации страны Гиви Давиташивли.

«Уже получены заявки от пяти авиакомпаний на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией, из них проверка одной уже завершена – это авиакомпания «Азимут», которая сможет выполнять рейсы с 17 мая. Указанное разрешение выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая», – сказал он в интервью телеканалу IMEDI.

По словам Давиташвили, ни одна из авиакомпаний России, находящихся под санкциями Евросоюза, и ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не выполняет полеты в направлении Грузии.

Напомним, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и отменила визовый режим для граждан закавказской республики. Сайт KP.RU разбирался, когда появятся прямые рейсы в Грузию и сколько их будет.