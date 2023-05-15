Депутат Журова заявила, что Россия не пострадает от нового пакета западных санкций Фото: Александр КОЦ

Страны Большой семерки вновь говорят о расширении антироссийских санкций. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что это станет попыткой закрыть Европу от российских энергоресурсов.

По словам парламентария, некоторые политики опасаются, что европейские страны, для которых энергоресурсы особенно важны, смогут обойти запреты и все равно сотрудничать с Россией. Новое ужесточение, по ее словам, призвано окончательно «добить» Европу.

- Они же анализировали ситуацию — мы преодолеваем санкции, находим пути, чтобы экономика не рухнула, начинаем внутренне развиваться, для нас это тоже хорошо, - говорит депутат «Lenta.ru».

Европа идет по тому же пути, адаптируется, но при этом вынуждены жить в новых условиях более дорогих ресурсов. Чтобы хоть как-то сэкономить, они урезают траты.

- Им кажется, что кто здесь кого победит. При этом ни одна страна совсем набок от санкций не легла, — высказалась парламентарий.

Светлана Журова подчеркнула, что россияне не готовы случать, что им будут диктовать со стороны. Тем более, никто не станет следовать чужим условиям.

По ее мнению, даже если будет принято решение запретить импорт российского трубопроводного газа туда, где ранее были сокращены поставки, наша экономика не будет дестабилизирована.

- У нас просто откроются другие рынки, а у них закроются. Их там и будоражит, потому что они понимают, что для них это хуже, чем для нас, - заключила она.

В итоге Европа будет выкупать тот же российский газ, но дороже, через посредников из третьих стран.

А тем временем, весь финансовый мир наблюдает за драматичными событиями в лучших традициях Голливуда вокруг идеи «дефолта по госдолгу» в США. Экономика страны может рухнуть уже в начале лета, если не будет принято решение по увеличению госдолга страны, сообщает РИАМО.

Тем временем, США продолжают закупать ядерное топливо у России на сотни миллионов долларов, одновременно призывая вводить больше антироссийских санкций, передает "360".

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов Планы в беседе с "Известиями" отметил, что решение G7 объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора РФ и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений, доказывают, что введенные ранее меры не работают.

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