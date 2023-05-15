Лукашенко появился на публике, опровергнув слухи о болезни Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике, тем самым опровергнув слухи о том, что ему якобы нездоровится. Глава Республики приехал в центральный командный пункт вооружённых сил Белоруссии, где также базируются войска противовоздушной обороны. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны», - начал встречу Лукашенко.

Сообщается, что главная цель визита президента Белоруссии в штаб командования - узнать как организуются и выполняются боевые задачи вооружённых сил Республики, посвящённые защите белорусского неба.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам в вопросе о том, что Лукашенко якобы нездоровится, а опираться только на официальные данные, которых из Минска не поступало.