Посольство России опровергло информацию об ограничении на выдачу виз гражданам Финляндии Фото: REUTERS

Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

«Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы», – сказали РИА Новости в диппредставительстве.

Как отметили в дипмиссии, утверждения финских СМИ о том, что Россия якобы прекратила выдачу гражданам Евросоюза долгосрочных многократных виз, кроме деловых, не соответствуют действительности. По словам дипломатов, консульства России в Финляндии продолжают выдавать документу всех категорий.

Ранее СМИ Финляндии сообщили, что с 12 по 14 мая 23 гражданам страны было отказано во въезде в РФ.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля работа филиала Генерального консульства Финляндии в Петрозаводске была временно приостановлена. В финском МИД объяснили, что в настоящее время республике не нужен офис в Петрозаводске из-за значительного сокращения основных его задач. Решение о закрытии петрозаводского филиала не повлияет на деятельность российских диппредставительств в Финляндии, заверили в ведомстве.