Врио главы ЛНР Пасечник: в результате взрыва в барбершопе в Луганске пострадали семь человек

Семь человек пострадали при взрыве в Луганске 15 мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате обстрела Луганска со стороны украинской армии было ранено семь жителей республики, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

“Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии”, – сообщил Пасечник у себя в телеграм-канале.

Взрыв произошел 15 мая в столице ЛНР в “барбершопе” рядом со зданием государственной телерадиокомпании, недалеко от здания Народного Совета.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за минувшую неделю украинские военные семь раз нанесли удар по территории Луганской Народной Республики. Отмечается, что под обстрелами с 8 мая по 14 мая пострадали 17 мирных жителей, один из них погиб и 16 человек получили ранения. Среди пострадавших также есть дети — шесть человек.

Шестеро детей пострадали в результате варварского обстрела Луганска 12 мая во время празднования в городе Дня Республики. В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что этот обстрел был произведен недавно переданными Великобританией дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow, работавшими в связке с американской ракетой противодействия ПВО.