Российский истребитель Су-27 сопроводил патрульные самолеты ФРГ и Франции над Балтийским морем

Российские истребитель Су-27 сопроводил патрульные самолеты ФРГ и Франции над Балтийским морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский истребитель сопроводил патрульные самолеты Германии и Франции над акваторией Черного моря, сообщает Министерство обороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны России, экипаж Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ. Там заверили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с иностранными самолетами не было, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта истребитель Су-35 ВКС России сопроводил бомбардировщики В-52 ВВС США над Балтикой.