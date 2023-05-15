Министр обороны Британии объяснил поставки оружия Киеву желанием избежать уступок для достижения мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что королевство не допустит попыток стран Евросоюза убедить Украину пойти на уступки ради достижения мира. Именно для этого, заявляет Уоллес, Британия продолжит поставки оружия Киеву.

«Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира», - заявил Уоллес.

В связи с якобы недопустимостью давления на Украину, Великобритания намерена и дальше наращивать давление на Россию, вводить новые санкции и увеличивать объёмы и содержимое поставок вооружения для ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Киеву очередной пакет вооружения, в который войдут беспилотники дальнего действия и ЗРК.