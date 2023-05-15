Рогов назвал абсурдом требование Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС

Рогов заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом декларацию Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, в которой они потребовали от России покинуть Запорожскую АЭС.

"Подобные заявления – полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность", – заявил Рогов агентству РИА Новости.

Рогов отметил, что никто из них не имеет права что-либо требовать от России, и тем более выдвигать ультиматумы. По его словам, вариант передачи ЗАЭС под контроль Киева равносилен передаче атомной станции в руки террористов, и Россия этого не допустит.

По мнению Рогова, командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а другие заявления Киева являются отвлекающим маневром. Также он отмечал, что план предстоящего контрнаступления ВСУ разработан военными союзниками Киева, а украинская армия всего лишь выступает в роли исполнителей преступных приказов.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.