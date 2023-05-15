Лукашенко заявил о переводе войск ПВО Белоруссии в повышенную боевую готовность Фото: REUTERS

Войска противовоздушной обороны Белоруссии переведены в повышенную боевую готовность, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО.

По словам главы государства, Минск вынужден реагировать попытки проникновения в воздушное пространство России со стороны Киева, в том числе в Брянскую область, которая находится совсем рядом с Белоруссией.

«Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности», – сказал он.

Как отметил белорусский лидер, обстановка в воздушном пространстве страны не критическая, однако есть «настораживающие факторы».

Напомним, ранее Лукашенко высказал мнение, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию. При этом он заметил, что в республике используют опыт украинского конфликта для изучения, чтобы белорусская армия становилась крепче. Политик призвал простых жителей не волноваться, успокоиться и работать спокойно.

В апреле этого года Лукашенко рассказал, почему роль войск ПВО в Белоруссии будет возрастать.