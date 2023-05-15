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НовостиОбщество15 мая 2023 16:04

Авиакомпания «Азимут» объявила о начале продаж билетов на рейсы Москва-Тбилиси

Цена на билеты колеблется от 17 148 до 62 798 рублей
Сергей КУДРИН
Авиакомпания «Азимут» объявила о начале продаж билетов на рейсы Москва-Тбилиси

Авиакомпания «Азимут» объявила о начале продаж билетов на рейсы Москва-Тбилиси

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Азимут» начала продавать билеты на рейсы из России в Грузию, возможность приобрести таковые открылась на официальном сайте авиаперевозчика. Стоимость билетов варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.

Первые билеты на рейсы Москва-Тбилиси продаются с 19 мая 2023 года, вылет запланирован из столичного аэропорта Внуково. Сообщается, что руководство компании пока не комментирует данную возможность.

Напомним, что 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется визовый режим с Грузией, который был введён ещё в 2000 году. Тбилиси отменил визы для россиян с 2012 года, а начиная с 2023 и граждане Грузии тоже могут спокойно въезжать в РФ на срок до 90 дней.

Ранее KP.RU сообщил о том, почему президент России отменил визовый режим с Грузией именно сейчас. Ответ на этот вопрос дал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.