Муж Елены Блиновской не признал вину в уклонении от уплаты налогов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж блогера Елены Блиновской Алексей не признал вину в пособничестве уклонению от уплаты налогов в ходе допроса в Следственном комитете.

«В ходе допроса в СК Блиновский вину не признал и дал показания по существу предъявленных обвинений», – сообщила следователь в суде.

Напомним, в понедельник, 15 мая, супругу Елены Блиновской было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, ранее следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее супруга. Были арестованы четыре принадлежащих женщиной и два счета, открытых ее мужем в пяти различных московских банках в разных валютах.

Блогера, которую называют «матерью инфоцыган», обвиняют в неуплате налогов на 918,9 миллиона рублей и отмывании денег. Как Елена Блиновская на своих курсах заставляла клиентов запускать в небо шары и прибирать квартиру, читайте здесь на KP.RU.