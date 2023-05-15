Небензя предрек украинским властям судьбу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Фото: REUTERS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что украинские власти могут повторить судьбу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. По его словам, помощь союзников Киева не бесплатна, и за нее придется заплатить простым украинцам.

“А пока капитал поступает в страну, как мы понимаем, заниматься его распределением будет американская финансовая компания BlackRock, с которой Киев буквально на днях заключил соглашение о запуске фонда развития Украины”, – отметил Небензя.

По его словам, за последние десять лет под контроль американских компаний уже перешло более четырех миллионов гектаров пахотных земель на Украине, что серьезно мешает выполнению зерновой сделки.

Под прикрытием инвестиций BlackRock, по мнению Небензи, произойдет “очередной круговорот американских денег”, большая часть из которых вернется в Америку. Однако, часть этих денег осядет в карманах украинских лидеров, с которыми “они будут спешно покидать страну, как было с бывшим президентом Афганистана Гани”.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что международная инвестиционная компания BlackRock займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Однако, по мнению обозревателя Брэдли Девлина, изложенном в статье для The American Conservative, эти услуги оплатят простые американцы.

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что Зеленский вместе с Black Rock и Урсулой фон дер Ляйен запланировали ограбление века. По его мнению, ограбление коснется и простых жителей европы, которые оплатят все эти услуги.