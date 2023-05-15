Кадыров поиздевался над спецслужбами Украины

Кадыров сообщил, что выкупил у спецслужб Украины похищенного в Чехии коня за 18 тысяч долларов Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выкупил у украинских спецслужб похищенного в Чехии коня Зазу за 18 тысяч долларов. Об этом рассказал сам политик в своем Telegram-канале.

«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали – конечно же, я согласился. Обошлось мне его возвращение в 18 тысяч долларов!» – написал глава Чечни.

По словам Кадырова, украинские спецслужбы инсценировали похищение скакуна из конюшни в Чехии вместе с местной полицией. Сумма, отданная в качестве выкупа за коня, ничтожная по сравнению с реальной ценой Зазу, отметил политик.

В заключение глава Чечни пошутил, что через украинских силовиков можно достать любой товар из Европы «быстро, недорого и в обход санкций». Не совсем понятно, реальна ли история, изложенная Кадыров, или он решил таким образом поиздеваться над украинскими спецслужбами.

Напомним, в начале марта политик сообщил о краже попавшего под санкции коня Зазу. По словам главы Чечни, местные СМИ и власти объявили цену скакуну в 10 тысяч долларов, в то время как конь стоит не менее десяти миллионов долларов. Вину за кражу лошади Кадыров возложил на полицию – о пропаже коня узнали спустя несколько дней, а охраны возле загона, вероятно, попросту не было.