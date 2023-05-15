Постпред КНР в ООН призвал к созданию условий для переговоров по конфликту на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что нельзя многие годы просто ждать возобновления переговоров по Украине и призвал создать условия для начала консультаций.

“Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага”, – заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Также он призвал “не подливать масло в огонь” конфликта, чем занимаются некоторые страны в попытках извлечь из него пользу. Цзюнь отметил, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй в данный момент находится в рабочем турне, в рамках которого будет содействовать политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян тоже призвал лидеров европейских стран прекратить поддержку Украины и сосредоточиться на мирном решении конфликта. По его словам, продолжение поставок военной помощи Киеву ослабляет экономику в Европе и грозит отбросить ее на столетие назад перед Китаем и Америкой, а также грозит расширением конфликта.