Пресс-служба Захара Прилепина: состояние публициста стабильное, идут консультации с врачами

Захар Прилепин находится в стабильном состоянии после операции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе российского писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате теракта украинских спецслужб, сообщили, что публицист находится в стабильном состоянии.

“Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы”, – сообщили в пресс-службе Прилепина.

Также в сообщении отмечено, что в данный момент специалисты разрабатывают тактику дальнейшего лечения писателя, а в данный момент Прилепин останется в палате интенсивной терапии до принятия дальнейших решений.

Напомним, недавно Захару Прилепину провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сложнейшая операция, выполненная одновременно четырьмя хирургами, прошла успешно.

Покушение на известного публициста, патриота и писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Следком России квалифицировал данное происшествие как теракт.

Через несколько часов спецслужбы задержали подозреваемого – гражданина Украины, который в ходе допроса признался, что с 2018 года работает на спецслужбы Украины и прибыл в Россию именно для совершения этого теракта.

В МИД России назвали этот теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.