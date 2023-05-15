Пентагон подтвердил передачу 31 танка Abrams для обучения ВСУ в Германии

Пентагон подтвердил передачу Германии танков Abrams для обучения украинских военных. Фото: REUTERS

В Германию доставлены американские танки Abrams для обучения украинских военных. Это в понедельник 15 мая подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Речь идет о 31 танке.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд», - сказал представитель Пентагона во время брифинга.

По словам Райдера, в течение ближайших двух недель на обучение прибудут военные ВСУ. Танки, на которых они будут обучаться, не предназначены для участия в боевых действиях, уточнил он.

«Танки, которые предназначены для Украины, прямо сейчас проходят процесс переоснащения. Они будут улучшены и подготовлены к отправке на Украину», - добавил Патрик Райдер.

Напомним, после недавнего турне по странам Евросоюза президенту Украины Владимиру Зеленскому выдали несколько новых партий оружия для борьбы с Россией. Подробности здесь на KP.RU.

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Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные уже готовы начать обучение украинских пилотов. При этом вопрос поставки истребителей Киеву он назвал «теоретическими разговорами».