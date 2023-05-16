На Украине задержали председателя Верховного суда по подозрению в коррупции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинские правоохранительные органы задержали по подозрению в получении взятки председателя Верховного суда страны Всеволода Князева, который возглавляет ведомство с декабря 2021 года. Речь идет о сумме без малого в три миллиона долларов. Об этом написали в понедельник 15 мая украинские СМИ. Задержание Князева также подтвердили в соцсетях некоторые депутаты украинской Верховной рады.

«Это самый высокий по статусу высокопоставленный чиновник за всю историю Украины, арестованный за взятку», - прокомментировал ситуацию депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, уточнив, что Князева подозревают в неправомерном получении 2,7 млн долларов.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Верховном суде. Фамилия Князева в официальной информации не фигурирует.

Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает украинского олигарха Дмитрия Фирташа в махинациях с топливом. Ущерб государству от вменяемых Фирташу действий оценивается в 18 млрд гривен (более 480 млн долларов).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поиздевался над спецслужбами Украины, рассказав, как выкупил у них похищенного в Чехии коня за 18 тысяч долларов.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательства к терроризму на Украине и раскритиковал Запад за безразличие к террористическим методам Киева.