Умерла Регина Разума, актриса из сериала «Каменская»

Умерла актриса из сериала "Каменская" Регина Разума. Фото: jrt.lv

Умерла Регина Разума, советская и латвийская актриса, сыгравшая в сериале «Каменская». Об этом сообщается на сайте Нового Рижского театра.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», - сказано в сообщении.

Регина Разума умерла на 72-м году жизни. В театре не назвали причину смерти актрисы.

Разума снималась в кино с 1971 года. Актриса стала популярной после того, как сыграла в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Акванавты» и фильме-сказке «Не покидай…». В 2002 году она снялась в сериале «Каменская-2».

Напомним, детективный сериал о следователе Московского уголовного розыска Анастасии Каменской вышел на телеэкраны в 2000 году. Снят по романам Александры Марининой. За 12 лет вышло шесть сезонов.

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