В Киеве прозвучали взрывы

Несколько взрывов прозвучали в Киеве в ночь на 16 мая. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на вторник, 16 мая. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

По состоянию на 5 часов утра 16 мая в Киеве сохранялся режим воздушной тревоги, согласно карте официального украинского сайта оповещения о воздушных тревогах. Ранее воздушная тревога в ночь на 16 мая была объявлена по всей территории Украины.

Тем временем российские системы ПВО впервые перехватили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации. За прошедшие сутки в зоне СВО были перехвачены также семь ракет HARM и десять снарядов HIMARS.

Напомним, над стадионом «Донбасс-Арена» российские системы ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Также сообщалось, что российские военные нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ в ближнем тылу в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал во вторник 16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Речь идет о массированном артиллерийском ударе.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.