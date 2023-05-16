Китайский военный эксперт раскрыл истинную цель воздействия США на европейские страны

Китайский эксперт заявил, что США "похитили Европу". Фото: REUTERS

Соединенные Штаты «похитили» Европу в попытке ослабить Россию путем поставок Киеву вооружений. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на военного эксперта Сун Чжунпина.

«США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления», - цитирует эксперта издание.

Сун Чжунпин призвал США по примеру Китая включиться в мирное урегулирование украинского конфликта.

Тем временем украинского президента Владимира Зеленского назвали «попрошайкой года» после его публикации в Twitter об итогах поездки в Великобританию. Комментаторы раскритиковали украинского лидера и назвали Зеленского и британского премьера Риши Сунака «худшим комедийным дуэтом».

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