В Еврокомиссии заявили, что ЕС избежал рецессии

В Еврокомиссии заявили, что ЕС удалось избежать рецессии. Фото: REUTERS

Евросоюз избежал рецессии за счет снижения цен на нефть и газ. Об этом сказано в прогнозе Еврокомиссии на весну 2023 года. Документ опубликован на официальном сайте ЕС, он доступен здесь.

«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, добавив, что страны ЕС должны тем не менее «сохранять бдительность», так как экономические риски остаются слишком серьезными.

Тем временем Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела прогноз по динамике российской экономики в текущем году. Согласно ее данным, показатель внутреннего валового продукта (ВВП) РФ по итогам 2023 года сократится на 0,9%, тогда как в предыдущем докладе ЕК сообщала о спаде в 3,2%.

Напомним, прогнозы по росту экономики России ранее пересмотрели Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Так, по данным МВФ, ВВП России по итогам текущего года увеличится на 0,7%, тогда как ранее фонд прогнозировал рост этого показателя на 0,3%. По данным Всемирного банка, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,2%, а не на 3,3%, как ожидалось изначально.