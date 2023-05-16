Что произошло в ночь на 16 мая

Семен Слепаков* подал в суд иск с требованием снять с него статус иноагента. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Музыкант Семен Слепаков* подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Дата заседания пока не определена. Напомним, Семен Слепаков* был внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте Минюста указано, что основанием для данного решения стало то, что Слепаков получал деньги из-за рубежа, критиковал проведение спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к ВС России. После начала СВО музыкант покинул территорию России. Аналогичный иск подал видеоблогер Илья Варламов*.

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*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.