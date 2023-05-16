Замглавы МИД Галузин: ряд стран Центральной Азии может присоединиться к санкциям против России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин во вторник, 16 мая, заявил, что ряд стран Центральной Азии дает понять о том, что готовы присоединиться к санкциям Запада против России.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», - цитирует Галузина ТАСС.

Россия, в свою очередь, настроена на то, чтобы последовательно укреплять партнерство с данными государствами, отметил дипломат. Он также выразил надежду на то, что руководство стран Центральной Азии понимает, что искусственное разрушение связей с РФ может привести к более «тяжелому ущербу, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила предназначение новых санкций против России. На этот раз они будут направлены, в первую очередь, на ограничение транзита через РФ разных категорий товаров, которые оседают в стране в рамках параллельного импорта.

Напомним, ранее британские СМИ также сообщали, что в Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против стран Центральной Азии. Таким образом ЕС хочет предупредить третьи страны о том, что их ждут «серьезные последствия» за поддержку России.