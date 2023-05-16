В России выросла безопасность полетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), безопасность полетов в России в прошлом году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в прошлом году в РФ было зафиксировано 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастров, в которых погибли 24 человека. Отмечается, что все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках. Такой показатель оказался на среднем уровне за последние пять лет.

В то же время число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов составило 1,2. Это наименьшее значение с 2018 года. По данным «Коммерсанта», в 2021 году этот показатель для России составлял около 1,6.

Издание отмечает, что безопасность полетов в России улучшилась, несмотря на санкции со стороны стран Запада. Более того, ограничения фактически не отразились на пассажирообороте авиаперевозчиков из РФ. Этот показатель в прошлом году снизился всего на 6% по сравнению с 2021 годом.

Ранее о том, что безопасность полетов на воздушных судах авиакомпаний России обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам, заявляли в Минтрансе РФ.

Также в прошлом году Росавиация отмечала, что санкции со стороны стран Евросоюза никак не повлияют на безопасность полетов российских авиаперевозчиков.