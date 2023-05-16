Немецкий политик Гердт назвал слова Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности Фото: REUTERS

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время в Крыму не происходит никакого развития, оторваны от реальности. К такому выводу пришел бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Заявление Зеленского оторвано от реальности. Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет. Украиной и малой доли из всего этого не было сделано», - цитирует Гердта РИА Новости.

Немецкий политик добавил, что Крым сейчас активно развивается, в том числе в инфраструктурном плане, тогда как ранее его финансирование осуществлялось по остаточному принципу.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Крым навсегда останется в составе России, поскольку его возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)