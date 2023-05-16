Американский инвестор Роджерс: США ожидают проблемы в экономике при любом исходе президентских выборов в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты вне зависимости от исхода президентских выборов в 2024 году ожидают большие проблемы с экономикой. Об этом заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

"К 2025 году в экономической сфере у США будут проблемы. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы", - сказал Роджерс, пишет РИА Новости.

По мнению Роджерса, действующий президент Джо Байден сделает все для того, чтобы быть у власти и на следующий срок. Но ситуация в экономике будет острой, и шансы Байдена на переизбрание могут быть низкими.

"Мне кажется, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю этого точно", - добавил экономист.

Между тем, в Минфине США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в государстве может наступить дефолт. Об этом сказано в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям.