Умер Николай Шаклеин, бывший губернатор и сенатор от Кировской области

Николай Шаклеин. Фото: МГЮА

Сенатор и экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин умер после продолжительной болезни. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Как стало известно, Шаклеину на момент смерти было 79 лет. Он работал на посту губернатора с 2004 по 2009 года.

"После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин, ему было 79 лет, и его жизнь была неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 годы он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной думе. Кроме того, он работал в органах прокуратуры России. Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе", - отметил Соколов.

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