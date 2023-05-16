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НовостиВ мире16 мая 2023 7:57

Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

По его мнению, Европа должна показать им свою готовность оказать поддержку
Екатерина КОСОБОКОВА
Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, а подстраховываются, и поэтому могут в будущем могут воспользоваться преимуществом той или иной стороны. Такое заявление он сделал в интервью Financial Times.

Глава европейской дипломатии перечислил три части мира. Это Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион.

«Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны», - отметил Боррель.

По его мнению, страны Евросоюза должны показать развивающимся государствам, что они готовы оказать им поддержку, и сделано это должно быть в соответствии с международным правом.

Чиновник также не исключил риск того, что «мир станет более фрагментированным», если в нем появятся два конкурирующих блока во главе с США и Китаем, который поддерживает Россию. Однако, по словам Борреля, ЕС не выгодно разделять мир таким образом.

Ранее сайт KP.RU писал о визите лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву. По мнению экспертов, именно Китай может стать главным экономическим партнером России.

Напомним, ранее также сообщалось, что страны Латинской Америки отказались поддерживать антироссийские санкции.

В свою очередь, не так давно западные аналитики в докладе Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что все больше стран начинают открыто выступать на стороне России спустя год после начала специальной военной операции. Так, по данным экспертов, Китай остается самой значимой страной в этой группе поддержки, к ней присоединились и развивающиеся страны.

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