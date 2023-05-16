Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, а подстраховываются, и поэтому могут в будущем могут воспользоваться преимуществом той или иной стороны. Такое заявление он сделал в интервью Financial Times.

Глава европейской дипломатии перечислил три части мира. Это Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион.

«Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны», - отметил Боррель.

По его мнению, страны Евросоюза должны показать развивающимся государствам, что они готовы оказать им поддержку, и сделано это должно быть в соответствии с международным правом.

Чиновник также не исключил риск того, что «мир станет более фрагментированным», если в нем появятся два конкурирующих блока во главе с США и Китаем, который поддерживает Россию. Однако, по словам Борреля, ЕС не выгодно разделять мир таким образом.

Ранее сайт KP.RU писал о визите лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву. По мнению экспертов, именно Китай может стать главным экономическим партнером России.

Напомним, ранее также сообщалось, что страны Латинской Америки отказались поддерживать антироссийские санкции.

В свою очередь, не так давно западные аналитики в докладе Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что все больше стран начинают открыто выступать на стороне России спустя год после начала специальной военной операции. Так, по данным экспертов, Китай остается самой значимой страной в этой группе поддержки, к ней присоединились и развивающиеся страны.

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