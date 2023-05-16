Медведев жестко ответил Макрону на заявления о "геополитическом поражении России" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "геополитическом поражении России".

В своем Twitter Медведев написал, что проигравшей можно назвать не Россию, а примитивную политику НАТО с претензией на исключительность в 21 веке.

"В 2022 году страны НАТО лениво посылали нас в момент, когда речь шла о гарантиях безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России", - заявил Медведев.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макарон заявил, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение, поскольку "впала в вассальную зависимость" от Китая и заставила сомневаться в себе своих исторических союзников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен со словами главы Франции.

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