НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» стал лауреатом Премии CX WORLD AWARDS в номинации «Лучший проект изменения, СХ трансформации бизнеса». Награда присуждена фонду за проект «Трансформационное лидерство». Цель проекта – трансформация модели мышления руководителей и развитие у них новых компетенций для реализации бизнес-задач в динамично меняющейся среде.

Проект «Трансформационное лидерство» реализовывался в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в течение 2022 года в рамках процесса цифровизации фонда, частью которого стала централизация функций бэк-офиса: все пенсионные бизнес-процессы по сопровождению клиентов были переведены из филиалов в создаваемые региональные операционные центры.

В ведение региональных центров переданы задачи по работе с пенсионными договорами: обработка пенсионных документов, назначение и выплата негосударственных пенсий, а также консультирование индивидуальных и корпоративных клиентов, которое осуществляет единый контакт-центр. Трансформация функций бэк-офиса НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» направлена на совершенствование организационной структуры, повышение эффективности и производительности команд, цифровизацию бизнес-процессов, а также повышение качества обслуживания клиентов.

СХ WORLD AWARDS – ежегодная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Ее цель – содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов российского рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области клиентского опыта.