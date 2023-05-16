МИД России прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow, назвав произошедшие эскалацией украинского конфликта.

"Они ведут сейчас огонь не по объектам военным, они ведут, в том числе по гражданским объектам, есть там военные объекты … это поражение ракетами дальнобойными, которые поставили, это иначе, как эскалацией конфликта, не назовешь", - заявил российский дипломат.

Напомним, после атаки украинских войск в Луганске обнаружили обломки ракеты иностранного производства. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечника завил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенный утром в понедельник, 15 мая, пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов.

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