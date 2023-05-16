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НовостиПолитика16 мая 2023 8:36

МИД России прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow

В МИД России назвали эскалацией украинского конфликта удары по Луганску ракетами Storm Shadow
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow

МИД России прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов прокомментировал удары по Луганску ракетами Storm Shadow, назвав произошедшие эскалацией украинского конфликта.

"Они ведут сейчас огонь не по объектам военным, они ведут, в том числе по гражданским объектам, есть там военные объекты … это поражение ракетами дальнобойными, которые поставили, это иначе, как эскалацией конфликта, не назовешь", - заявил российский дипломат.

Напомним, после атаки украинских войск в Луганске обнаружили обломки ракеты иностранного производства. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечника завил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенный утром в понедельник, 15 мая, пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов.

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